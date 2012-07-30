《热点透视》巴克莱上半年财报表现强劲,但前途仍多荆棘

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay; 编译 蔡美珍

路透伦敦7月27日电---巴克莱(BARC.L)强劲的上半年度业绩,并不代表它已经雨过天晴.因丑闻而受重创的巴克莱上半年度税前获利42亿英镑,优于市场预期,而且投行部门巴克莱资本的股东权益报酬率(ROE)达到15%,巴克莱股价应声劲扬.但在同一份财报中,巴克莱也披露,有四名现职员工及一名离职员工正遭到英国金融服务监管局(FSA)调查.

FSA调查的焦点在于,巴克莱在"特定商业约定"支付的费用,是否与巴克莱2008年向中东投资人发行股票筹资有关;2008的筹资案使巴克莱免于需要英国政府金援.这次调查的关键在于巴克莱是否适度揭露这些费用.巴克莱不久前才因操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻而折损三名最高主管,遭遇更多监管调查可说是它最不想看到的事.

罚款及官司诉讼的威胁持续不断,这是很实质的问题.巴克莱上半年的实际股东权益报酬率(ROE)只有0.3%.造成这个惨烈数字的主要原因,是一笔为了反映信用息差(credit spread)公允价值的29亿英镑帐务支出.另外又雪上加霜上的是,因为误导客户销售抵押贷款保款案子,而需备提7.50亿英镑,以及Libor操纵丑闻的2.90亿英镑罚款.未来的相关民事诉讼,可能会导致更多一次性支出认列.

此外,巴克莱上半年的不俗业绩,未必能够持续下去.整体营收小幅增加,零售银行仍然表现良好,投行部门巴克莱资本决定调降今年发放给员工的薪酬,并没有影响到上半年绩效.但如果以即将上路的巴塞尔III资本规定计算,或是将巴克莱的零售银行与投行业务明确切割,则巴克莱资本的ROE数字应该不会这么亮丽.

巴克莱的过渡阶段管理团队有两大任务.由零售银行负责人Antony Jenkins及巴克莱资本负责人Rich Ricci主导的内部检讨行动,必须确定投行部门哪些部分能够在未来更艰钜的环境下有所表现.而董事会必须迅速找到一位可靠的执行长接替Bob Diamond,也还要物色一名董事长.在此同时,业务继续平稳运作,为饱受打击的巴克莱员工提供了支撑动力.(完)