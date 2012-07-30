《澳洲经济分析》商品价格疲弱,然澳元抗跌难以扮演刺激经济要角

* 商品价格下滑令出口和投资前景蒙上阴霾

* 澳元逆势上涨,澳洲央行扛起刺激重任

* 但矿业荣景并未枯萎,出口量接捧

路透悉尼7月30日电---铁矿石和煤等商品价格下滑,正伤及澳洲出口获利,并使得数以10亿计美元的矿业投资面临风险.澳洲迄今之所以能躲过衰退,大规模的矿业投资是一大原因.

一般来说,澳元被当作安全资产,与商品价格同步下跌以提振出口.但这次因为有投资者及主要央行逃离欧元以寻求较安全报酬的需求,使得澳元在过去八周呈现升值.

由于澳洲工党政府在政治上有财政紧缩的束缚,使得澳洲央行得扛起提供刺激举措的任务.

上周澳洲央行总裁史蒂文斯指出澳元有两大主要海外风险:自欧洲延烧的全球金融危机,以及中国经济硬着陆.在上述这两种情况下,他认为能够抵销相关负面效应的首要因素为澳元贬值,凸显出澳元的重要角色.

史蒂文斯的假设是"如果情况发展不对,中国经济出现严重衰退,那么澳元可能会下跌,这将对澳洲经济提供扩张性的刺激."

毕竟,这正是2008年所发生的情况.当时澳元的加权贸易指数在短短三个月贬值了30%,对澳洲出口有很大的助力.

今年稍早似乎又有重演的情况,当时因欧债危机肆虐及担心中国经济放缓,澳元加权贸易指数在3-5月之间下跌了8%.

然澳元加权贸易指数除了跌幅小很多外,到了6月整个走势逆转,而且还几近扳回了所有跌幅.

**AAA级主权债券的魅力**

不同的是,这次的可选余地较少.欧元面临分崩离析的风险,而美国、英国和瑞士等国的央行正忙着以这样或那样的形式印钞.

此外,尽管澳洲公债收益率处于纪录低位,但和其他主要国家和地区相比,澳洲公债收益率还是比较高的.美国、日本、英国、欧盟和瑞士等地的公债收益率均非常低,甚至是负值.

从哈萨克斯坦央行到瑞士央行都在尽力分散外汇储备,它们也乐于接受澳元和投资于澳洲公债.澳洲公债是仅剩的、为数不多的AAA级主权债券了.

甚至是以极端保守着称的德国央行,据称也在今年稍晚时开始在外汇储备中增加澳元比例.

澳洲未到期公债规模在2,380亿澳元,海外账户持有的比例已经增加到逾83%,高于2011年中时的71%,10年前该比例则在约三分之一.

因此,澳元兑欧元本月触及纪录高位,兑瑞郎则升至逾四年高点,兑美元触到三个月高位,贸易加权指数也实现四个月最高.

"贸易加权指数现在接近历史高位,十分稳定.然而贸易条件下降以及全球商品价格下行风险是一大隐忧."摩根大通分析师Ben Jarman表示.

"如果上述现象继续下去,意味着银根趋于紧缩,将需要澳洲央行透过放宽政策来抵消."

澳洲央行在5月和6月都采取了降息措施,令利率降至3.5%.但近期其对当前政策表示满意.

浏览澳洲贸易英文图表,请点选:(ttp://link.reuters.com/daj55s)

浏览澳洲资本支出英文图表,请点选:(link.reuters.com/nah86s)

**铁矿石**

光大宗商品的价格这个因素,澳元是不会涨到这个程度的.中国经济放缓和当地钢厂的产能过剩,给铁矿石价格带来冲击.铁矿石是澳洲最大宗的出口财.

就在过去两周,现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI大跌13%至9个月低位每吨117.30美元.

让人同样担心的是,此次铁矿石价格跌破130美元的长期支撑位,回到了去年10月水准.

2011年多数时间内,铁矿石都保持在164-184美元的区间,此番下跌可谓幅度较深.澳洲矿商认为,100-120美元水平将是价格底部,因为在该区间之下,多数高成本中国矿商将难以为继.

不过,根据我的钢铁网(Mysteel.com),中国已经拥有约9,850万吨的铁矿石库存,仅较2月的纪录水准低300万吨.

煤价亦承压,澳洲指标纽卡斯尔煤价GCLNWCWIDX今年迄今下降约24%,现货热能煤下滑18%.

这些均不是好消息,因截至5月的12个月铁矿石出口价值将近760亿澳元,不同品种的煤炭出口价值530亿澳元.两者加起来相当于澳洲出口总量的38%左右,且约占资源出口的60%.

这是该国今年头五个月出现贸易逆差的原因之一,中断了2011年一连串的顺差局面.

分析师担忧,若价格走低持续,将导致项目延误,甚至会让利润微薄的矿区无法存活.

"有关调查确实显示出考虑之中的数个项目的价值正在快速下降,"澳洲联邦银行(CBA)首席分析师Michael Blythe指出,"2014年及之后澳洲经济成长方面将出现一个大缺口."

关键的考验在于必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)是否会决定继续进行其高达300亿澳元、位于澳洲南部的奥林匹克坝(Olympic Dam)铜和铀扩张项目.市场普遍传言其将延后推进,而该项目于12月中旬到期.

必和必拓针对200亿澳元黑德兰港(Port Hedland)的扩张项目已经推迟作出决定.黑德兰港为澳洲最大的铁矿石港口.

**已经敲定的投资**

然而危险可能被夸大了.

矿业的前期筹划时间很长,意味着很多项目已经定调.大型矿商依然乐观地认为,数以十亿计中国和印度人口所进行的城市化和工业化,将在未来几十年带动大宗商品的需求,且鲜有迹象表明正在进行的项目面临危险.

煤矿商Thiess刚刚在上周获得23亿美元扩大昆士兰采矿业务的合同.7月稍早,康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)和Origin Energy(ORG.AX)批准230亿澳元的澳洲太平洋液化天然气(LNG)项目的第二阶段.

总之,有1,700亿美元LNG项目正在进行,它们已经预先售出未来数年的天然气,主要面向日本、中国和韩国的发电商.

这对澳洲而言至关重要,因在未来几年投资料将占到全部经济成长的一半.

澳新银行分析师Dylan Eades估计,2012年所有行业的投资支出将超过1,000亿澳元,并会在2013年触及1,400亿澳元峰值,或相当于澳洲1.4万亿(兆)澳元国内生产总值(GDP)的十分之一.

支出仅会在2014年小幅下滑,到2016年则将降至约850亿澳元.

当项目完成的时候,所有这些支出将进而大大提高出口量.光LNG出货量就料会增长两倍,让澳洲成为排在卡塔尔之前的世界最大出口国.

预计今年的平均出口量将上升5%,到2015年的年出口量增幅将超过10%.

汇丰首席分析师Paul Bloxham称,"套用马克吐温的话就是,矿业繁荣结束的报导被过度夸大."

"大宗商品价格的确已经触顶.但仍有大量投资尚未完成.另外,由于产能正在扩建,资源出口或会增长."(完)