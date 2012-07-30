〔台湾央行〕共发行3,085.3亿台币存单,发行余额减少80.7亿

路透台北7月30日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,085.3亿台币存单,相较存单到期金额3,166亿,存单发行余额减少80.7亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,973.5

91天期 0.93 92.0

182天期 1.05 19.8

央行上周五共发行2,613亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,486.7亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五当日超额准备为199亿台币;至周日累计超额准备为1,542亿台币,加计前期1%的超额准备为2,143亿台币. (完)