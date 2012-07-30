〔两岸金融〕两岸央行就货币清算机制达成共识,初步开放贸易和投资结算支付--消息

路透台北7月30日电---一位台湾消息人士周一指出,两岸央行上周已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.

中国人民银行将直接授权中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行为人民币清算行,该行将成为中银香港(2388.HK)、及中银澳门分行后海外的第三个人民币清算行.新台币清算行部分,因台湾银行业者角逐激烈,台湾央行尚未最后确认.

熟悉两岸谈判内容的官员告诉路透,在两岸央行对机制内容达成共识后,目前进入待两岸最高层官员核可阶段,只要两岸政府最终同意,备忘录将比照此前两岸签署三个金融合作备忘录的形式,由专人送至对岸再交换文件签署,随即生效.

"时间点还没确定,但是8月江陈会后的时间是蛮可能的."上述了解情况的官员说.

他还指出,在贸易及投资结算与支付之外的其他业务,文本中将以"依双方规定可承作的业务"等文字表述给予空间,待后续的确认.

"台湾和大陆对(签货币清算)此事已经有共识了,但现在还有程序要跑."路透联络到一位不愿具名的台湾央行官员说.

中国央行对上述消息未予置评.中国银行一位相关部门人士则表示,中行一直在争取在台湾的这个清算资格,但迄今还没有收到中国央行的通知.

此举意味着台湾银行业最在意的人民币连结商品已建立基础.企业间的贸易、投资计价及汇款将会受惠,可节省汇兑成本及避免风险.(完)