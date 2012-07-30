《企业看点》--7月30日财务活动报导摘要

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月30日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 星期日电讯报报导指出,英国第二大保险集团英杰华(Aviva Plc)(AV.L)已接获几家金融和私募股权买家的主动接触,欲购买其美国部门,估计该部门价值约10亿英镑(15.7亿美元).[ID:nL6E8IT28S]
* 星期日泰晤士报称,英国企业整顿集团Endless成为掌管百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)旗下必胜客连锁店的仅剩竞购者,此前包括Luke Johnson的Risk Capital Partners等对手已退出.[ID:nL6E8IT1WG]
* 每日电讯报报导称,Jigsaw将于9月底前关闭年轻品牌Kew,因去年亏损1,000万英镑(1,571万美元).相关链结请点击(link.reuters.com/zav69s)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪; 审校 高琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。