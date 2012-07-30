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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 12:42 BJT

《企业看点》--7月30日财务活动报导摘要

路透7月30日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 星期日电讯报报导指出,英国第二大保险集团英杰华(Aviva Plc)(AV.L)已接获几家金融和私募股权买家的主动接触,欲购买其美国部门,估计该部门价值约10亿英镑(15.7亿美元).[ID:nL6E8IT28S]

* 星期日泰晤士报称,英国企业整顿集团Endless成为掌管百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)旗下必胜客连锁店的仅剩竞购者,此前包括Luke Johnson的Risk Capital Partners等对手已退出.[ID:nL6E8IT1WG]

* 每日电讯报报导称,Jigsaw将于9月底前关闭年轻品牌Kew,因去年亏损1,000万英镑(1,571万美元).相关链结请点击(link.reuters.com/zav69s)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪; 审校 高琦

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