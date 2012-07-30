〔表格〕欧元区7月经济景气指数降至87.9,低于市场预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔7月30日电---欧盟执委会周一公布的欧元区7月经济景气调查报告显示:
* 欧元区7月经济景气指数降至87.9(路透预估为88.7),6月为89.9
* 欧元区7月企业景气指数为负1.27(路透预估为负1.05),6月修正后为负0.95
* 欧元区7月工业景气指数为负15.0,6月修正后为负12.8
* 欧元区7月服务业景气指数为负8.5,6月为负7.4
* 欧元区7月消费者信心指数为负21.5,6月为负19.8
* 欧元区7月消费者通胀预期指数为21.6,6月为19.7
以下为调查结果概要:
欧元区:
7月 6月 5月 4月
经济景气 87.9 89.9 90.5 92.9
-工业景气 -15.0 -12.8 -11.4 -9.0
-服务业景气 -8.5 -7.4 -5.2 -2.4
-消费者信心 -21.5 -19.8 -19.3 -19.9
-零售贸易景气 -15.0 -14.4 -18.1 -11.1
-建筑业景气 -28.4 -28.1 -30.2 -27.5
-消费者通胀预期 21.6 19.7 22.6 27.0
-企业景气 -1.27 -0.95 -0.78 -0.50 (完)
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--编译 蔡美珍;审校 白云
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