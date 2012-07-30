〔表格〕英国6月抵押贷款批准件数大降,为2010年12月以来最少

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦7月30日电---英国央行周一公布:
* 6月消费者信贷较前月增加6亿英镑(预估为增加4亿英镑),5月为增加8亿英镑
* 6月抵押贷款批准件数为44,192件(预估为49,000件),为2010年12月以来最低,5月为50,544件
* 6月抵押贷款额减少4亿英镑(预估为增加4亿英镑),5月为增加3亿英镑
* 6月M4货供额较前月减少1.6%,较上年同期减少5.2%,为1983年开始月度数据统计以来最大按年跌幅
以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值):
6月 5月 预估
抵押贷款批准件数 44,192* 50,544 (51,098) 49,000
(单位10亿英镑) 6月 5月 预估
总净贷款 0.3** 1.1 (1.3) --
房屋抵押贷款 -0.4*** 0.3 (0.6) 0.4
消费者信贷 0.6 0.8 (0.7) 0.4
货币供应量数据表格(%):
6月 5月
M4 较上月 -1.6 -0.1 (-0.1)
M4 较上年同期 -5.2# -4.1 (-4.1)
* 抵押贷款批准件数为2010年12月以来最少
** 总净贷款2.8亿英镑,为2010年7月以来最低
*** 房屋抵押贷款减少3.55亿英镑,净降幅为2010年12月以来最大
# M4货供额为1983年开始月度数据统计以来最大按年跌幅
(完)
--编译 艾茂林;审校 隋芬
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。