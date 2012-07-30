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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 16:41 BJT

〔表格〕英国6月抵押贷款批准件数大降,为2010年12月以来最少

路透伦敦7月30日电---英国央行周一公布:

* 6月消费者信贷较前月增加6亿英镑(预估为增加4亿英镑),5月为增加8亿英镑

* 6月抵押贷款批准件数为44,192件(预估为49,000件),为2010年12月以来最低,5月为50,544件

* 6月抵押贷款额减少4亿英镑(预估为增加4亿英镑),5月为增加3亿英镑

* 6月M4货供额较前月减少1.6%,较上年同期减少5.2%,为1983年开始月度数据统计以来最大按年跌幅

以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值):

6月 5月 预估

抵押贷款批准件数 44,192* 50,544 (51,098) 49,000

(单位10亿英镑) 6月 5月 预估

总净贷款 0.3** 1.1 (1.3) --

房屋抵押贷款 -0.4*** 0.3 (0.6) 0.4

消费者信贷 0.6 0.8 (0.7) 0.4

货币供应量数据表格(%):

6月 5月

M4 较上月 -1.6 -0.1 (-0.1)

M4 较上年同期 -5.2# -4.1 (-4.1)

* 抵押贷款批准件数为2010年12月以来最少

** 总净贷款2.8亿英镑,为2010年7月以来最低

*** 房屋抵押贷款减少3.55亿英镑,净降幅为2010年12月以来最大

# M4货供额为1983年开始月度数据统计以来最大按年跌幅

(完)

--编译 艾茂林;审校 隋芬

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