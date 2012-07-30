〔两岸金融〕两岸货币清算机制企业汇兑首受惠,台湾成离岸人民币中心具基础(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 开启台湾承作人民币业务里程碑
* 循序渐进开放相关业务
* 备忘录形式简便可行
路透台北7月30日电---两岸货币清算机制即将签定,将开启台湾银行业承作人民币业务的里程碑.不过初步本地银行承作人民币业务规模恐将局限,台湾要成为离岸人民币中心尚很遥远.
一位消息人士周一指出,两岸央行上周已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.
上述消息人士指出,中国人民银行(人行)将直接授权中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行为人民币清算行,该行将成为中银香港(2388.HK)、及中银澳门分行后海外的第三个人民币清算行.新台币清算行部分,因台湾银行业者角逐激烈,台湾央行尚未最后确认.
花旗台湾首席经济学家郑贞茂认为,两岸至此总算踏出第一步,尽管外汇指定银行(DBU)一开始承作人民币业务的效益恐怕有限,但起码已建立了基础,未来将继续寻求商机.
"从企业到个人,一步一步来,未来可以做的东西会愈来愈多."郑贞茂说,他对这项发展乐观以待.
消息人士还指出,在贸易及投资结算与支付之外的其他业务,文本中将以"依双方规定可承作的业务"等文字表述给予空间,待后续的确认.
此举意味着台湾银行业最在意的人民币连结商品已具基础,但企业间的汇款将马上受惠,可节省汇兑成本.
此外,此前台湾人民币现钞经由台湾银行、兆丰银行两家代理行与中银香港结算的安排,在清算机制建立后,将采双轨制,保留现钞清算的另一管道.而跨境贸易部分结算则采用新的清算机制.
**待两岸最高层级官员最后核可**
熟悉两岸谈判内容的官员告诉路透,在两岸央行对机制内容达成共识后,目前进入待两岸最高层官员核可阶段,只要两岸政府最终同意,备忘录将比照此前两岸签署三个金融合作备忘录的形式,由专人送至对岸再交换文件签署,随即生效.
"时间点还没确定,但是8月江陈会后的时间是蛮可能的."该名官员说.
"台湾和大陆对(签货币清算)此事已经有共识了,但现在还有程序要跑."路透联络到一位不愿意具名的台湾央行官员说.
中国央行对上述消息未予置评.中国银行一位官员表示,中行一直在争取(在台湾的这个清算资格),但迄今还没有从央行收到通知.
台湾与中国在2009年底签署银行业、保险业及证券及期货业等金融三备忘录,当时为避免政治意涵争议,签署落款以"台湾方面/金融监督管理机构代表/陈冲"及"大陆方面/银行业监督管理机构代表/刘明康"等体例签署.
知情人士指出,这项体例因简便可行,且已有前例避免争议,此次货币清算机制的签署也仿照金融三备忘录,将以"台湾方面"及"大陆方面"等措辞,由台湾央行总裁彭淮南及中国人民银行行长周小川签署.
**双方官员频释积极信号**
两岸货币清算机制签署进入最后阶段有迹可循,双方官员近来频频释出积极信号.陆委会主委赖幸媛上周四(26日)在个人脸书(facebook)上指出,去年两岸贸易总额超过1,600亿美元,台湾享有出超788亿美元,如果两岸建立清算机制,企业就可以人民币计价来进行报价、结算或支付,降低汇兑风险,节省汇兑成本,提高结算的效率,让台商获取更多的利润.
而中共中央台办主任王毅也在周日(29日)两岸经贸文化论坛酒会上致辞指出,"两岸货币清算机制即将启动,这将使两岸金融合作迈上新的台阶."他称货币清算机制已列为两岸下一步要做的事.
根据台湾当前法规,两岸签订双边货币清算协定或建立双边货币清算机制后,人民币在台湾的管理可视为一般外币准用管理外汇条例有关之规定.只要双方央行安排妥适,台湾的银行即可承作一般的人民币业务.(完)
--记者 林妙容;审校 屈桂娟/黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。