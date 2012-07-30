〔两岸金融〕两岸货币清算机制企业汇兑首受惠,台湾成离岸人民币中心具基础(更新版)

* 开启台湾承作人民币业务里程碑

* 循序渐进开放相关业务

* 备忘录形式简便可行

路透台北7月30日电---两岸货币清算机制即将签定,将开启台湾银行业承作人民币业务的里程碑.不过初步本地银行承作人民币业务规模恐将局限,台湾要成为离岸人民币中心尚很遥远.

一位消息人士周一指出,两岸央行上周已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.

上述消息人士指出,中国人民银行(人行)将直接授权中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行为人民币清算行,该行将成为中银香港(2388.HK)、及中银澳门分行后海外的第三个人民币清算行.新台币清算行部分,因台湾银行业者角逐激烈,台湾央行尚未最后确认.

花旗台湾首席经济学家郑贞茂认为,两岸至此总算踏出第一步,尽管外汇指定银行(DBU)一开始承作人民币业务的效益恐怕有限,但起码已建立了基础,未来将继续寻求商机.

"从企业到个人,一步一步来,未来可以做的东西会愈来愈多."郑贞茂说,他对这项发展乐观以待.

消息人士还指出,在贸易及投资结算与支付之外的其他业务,文本中将以"依双方规定可承作的业务"等文字表述给予空间,待后续的确认.

此举意味着台湾银行业最在意的人民币连结商品已具基础,但企业间的汇款将马上受惠,可节省汇兑成本.

此外,此前台湾人民币现钞经由台湾银行、兆丰银行两家代理行与中银香港结算的安排,在清算机制建立后,将采双轨制,保留现钞清算的另一管道.而跨境贸易部分结算则采用新的清算机制.

**待两岸最高层级官员最后核可**

熟悉两岸谈判内容的官员告诉路透,在两岸央行对机制内容达成共识后,目前进入待两岸最高层官员核可阶段,只要两岸政府最终同意,备忘录将比照此前两岸签署三个金融合作备忘录的形式,由专人送至对岸再交换文件签署,随即生效.

"时间点还没确定,但是8月江陈会后的时间是蛮可能的."该名官员说.

"台湾和大陆对(签货币清算)此事已经有共识了,但现在还有程序要跑."路透联络到一位不愿意具名的台湾央行官员说.

中国央行对上述消息未予置评.中国银行一位官员表示,中行一直在争取(在台湾的这个清算资格),但迄今还没有从央行收到通知.

台湾与中国在2009年底签署银行业、保险业及证券及期货业等金融三备忘录,当时为避免政治意涵争议,签署落款以"台湾方面/金融监督管理机构代表/陈冲"及"大陆方面/银行业监督管理机构代表/刘明康"等体例签署.

知情人士指出,这项体例因简便可行,且已有前例避免争议,此次货币清算机制的签署也仿照金融三备忘录,将以"台湾方面"及"大陆方面"等措辞,由台湾央行总裁彭淮南及中国人民银行行长周小川签署.

**双方官员频释积极信号**

两岸货币清算机制签署进入最后阶段有迹可循,双方官员近来频频释出积极信号.陆委会主委赖幸媛上周四(26日)在个人脸书(facebook)上指出,去年两岸贸易总额超过1,600亿美元,台湾享有出超788亿美元,如果两岸建立清算机制,企业就可以人民币计价来进行报价、结算或支付,降低汇兑风险,节省汇兑成本,提高结算的效率,让台商获取更多的利润.

而中共中央台办主任王毅也在周日(29日)两岸经贸文化论坛酒会上致辞指出,"两岸货币清算机制即将启动,这将使两岸金融合作迈上新的台阶."他称货币清算机制已列为两岸下一步要做的事.

根据台湾当前法规,两岸签订双边货币清算协定或建立双边货币清算机制后,人民币在台湾的管理可视为一般外币准用管理外汇条例有关之规定.只要双方央行安排妥适,台湾的银行即可承作一般的人民币业务.(完)