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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 13:35 BJT

〔日本个股〕新日本制铁上半年获利料将锐减89%,且低于市场预估

路透东京7月30日电---日本最大钢铁厂商新日本制铁(5401.T)表示,预期上半年获利将下滑89%,且低于市场预期,因全球经济疲弱打压对汽车及建筑用的金属需求.

新日本制铁预期截至9月30日止的六个月经常性获利或税前及不计特殊项目的获利为100亿日圆(1.2718亿美元),低于上年同期的942亿日圆.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预估为527亿日圆.

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