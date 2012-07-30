〔日本个股〕新日本制铁上半年获利料将锐减89%,且低于市场预估

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京7月30日电---日本最大钢铁厂商新日本制铁(5401.T)表示,预期上半年获利将下滑89%,且低于市场预期,因全球经济疲弱打压对汽车及建筑用的金属需求.
新日本制铁预期截至9月30日止的六个月经常性获利或税前及不计特殊项目的获利为100亿日圆(1.2718亿美元),低于上年同期的942亿日圆.
根据汤森路透I/B/E/S,市场预估为527亿日圆.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。