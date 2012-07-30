《汇市简讯》欧元/澳元:1.173是重要支撑位

0536GMT * 近几日1.173是重要的支撑位 * 4小时图的K线图偏空下探支撑位,但之后没有突破 * 空方需要继续施压,否则要开始空头回补 * 当汇价站上4小时图的21平滑移动均线(EMA)时,上涨动能将积聚 * 密切关注该水准,以研判后市走向 * 图表:(link.reuters.com/puv69s).(完) --编译 戴素萍;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=