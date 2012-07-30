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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 16:34 BJT

〔欧股业绩〕汇丰控股上半年基础税前获利106亿美元

路透7月30日电---汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)周一公布:

* 上半年基础税前获利106亿美元

* 上半年税前获利127亿美元

* 全球银行和市场业务获利为50亿美元,较上年同期成长5%

* 将需采行切实措施以解决LIBOR问题,特别是在美国

* 预期欧元区经济今年将萎缩,美国方面预期今明两年成长幅度低于水平

* 仍有信心中国经济将'软着陆',预期全年成长率将达到8%或以上

* 在美国因EURIBOR及LIBOR面临民事诉讼 (完)

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