版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 14:23 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:关注主要央行会议

0607GMT * 欧元/美元下跌0.37%至1.2287;澳元/美元跌0.21%至1.0457;澳元/日圆跌0.39%至81.92日圆. * 本周有一连串央行会议及数据,在此之前亚洲盘处于观望 * 出口商在约1.0450处提供支撑,成交淡静.(完) --编译 戴素萍;审校 艾茂林 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐