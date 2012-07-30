〔台湾新债〕南亚五年期无担保公司债以1.25%定价,符合预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月30日电---台湾台塑集团旗下南亚(1303.TW)周一公告,本次标售的五年及七年期无担保公司债定价分别为1.25%及1.37%,符合市场预期.
路透先前调查显示,对南亚五年期得标利率最低预估在1.250%,最高在1.320%;七年期最低预估在1.350%,最高在1.430%.[ID:nST0532783]
南亚公告指出,在上周五竞标101-2期无担保公司债总金额为52亿台币,其中五年、七年期发行量分别为24亿元、28亿元.
南亚前次是在3月底标售公司债,当时五年期及七年期券分别以1.360%及1.450%定价.(完)
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--记者 詹静宜; 审校 高洁如/黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。