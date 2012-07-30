〔台湾新债〕南亚五年期无担保公司债以1.25%定价,符合预期

路透台北7月30日电---台湾台塑集团旗下南亚(1303.TW)周一公告,本次标售的五年及七年期无担保公司债定价分别为1.25%及1.37%,符合市场预期.

路透先前调查显示,对南亚五年期得标利率最低预估在1.250%,最高在1.320%;七年期最低预估在1.350%,最高在1.430%.[ID:nST0532783]

南亚公告指出,在上周五竞标101-2期无担保公司债总金额为52亿台币,其中五年、七年期发行量分别为24亿元、28亿元.

南亚前次是在3月底标售公司债,当时五年期及七年期券分别以1.360%及1.450%定价.(完)

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