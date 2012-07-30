〔欧元债市〕意大利标售10年期公债收益率降至6%下方,创4月以来最低

路透米兰7月30日电---意大利周一标售十年期政府公债,收益率降至6%下方,因有关欧洲将采取更大胆政策举动来对抗债务危机的预期升温,这提振了市场对于区内数个负债沉重成员国的公债需求.

将于2022年9月到期的十年期新债的平均收益率为5.96%,低于一个月前标售时的6.19%.这是4月以来意大利十年期公债标售取得的最低成本.