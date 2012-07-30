〔欧元债市〕意大利标售10年期公债收益率降至6%下方,创4月以来最低

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透米兰7月30日电---意大利周一标售十年期政府公债,收益率降至6%下方,因有关欧洲将采取更大胆政策举动来对抗债务危机的预期升温,这提振了市场对于区内数个负债沉重成员国的公债需求.
意大利发行54.8亿欧元公债,接近计划的标债上限55亿欧元.
将于2022年9月到期的十年期新债的平均收益率为5.96%,低于一个月前标售时的6.19%.这是4月以来意大利十年期公债标售取得的最低成本.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。