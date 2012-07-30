〔台湾债市〕10年券殖利率连二日明显上弹,受台股及美债殖利率弹升带动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月30日电---台湾10年期公债101/5殖利率周一明显弹升,因台股.TWII表现不差,并且美债受到欧洲央行可能推出新刺激措施的预期引发风险胃纳上升,减少公债需求.
交易员表示,五年和10年期公债正历经一波清洗浮额的过程.但各期券空单量一直偏少,且利率仍在低档,因此预期殖利率弹升的过程中料波动度剧增.
交易员并表示,本周二台湾将公布第二季经济成长率、以及美联储及欧洲央行的利率决定各将在周三及周四公布,都是市场颇为关注的变数.
"你可以说是多杀多.这波弹幅已经弹回去央行调降隔拆利率当时的水位了,"一银行业交易员称.她并认为,近两周央行引导短率向下所带动的殖利率跌幅已如数回吐,目前除非台湾央行降息,否则殖利率大跌不易,反倒有上行的风险.
他们预期,中期10年券101/5期公债殖利率料在月线1.17%至季线的1.25%附近盘整.但也有交易商认为,由于大环境仍然有利台债,因此季线将会是有力的支撑.
台湾央行第二季将重贴现率维持在1.875%的水位,已是连续四季不变.目前市场对第三季央行的利率预估还是维持不变.根据路透7月间对24家金融机构的调查,全数金融机构认为央行第三季仍将维持利率不变.TWINT1
台湾股市周一收高0.48%,受观光类指数.THOI涨势引领.观光类指数升1.94%,因冀望有更多大陆游客赴台.
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收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/5 A01105=TWO +2.83 1.1688 1.1555-1.1709 294.5
20 101/7 A01107=TWO +0.75 1.5825 1.5825-1.5825 0.5
针对周二将公布的台湾第二季经济成长率,交易员提到,部分市场人士对第二季经济成长率可能陷于衰退的消息,已部分反应,上周各期公债殖利率也跌至低位.不过,近日殖利率明显反弹之下,短期整理浮额的情况恐怕难免.
交易员也认为,在大环境不佳之下,仍有利台债环境,殖利率向上有望吸引买盘进驻.
路透综合16家金融机构的预测中值显示,台湾第二季的经济成长率为0.5%,较首季的0.39%相去不远,主因出口表现仍然疲软,民间消费成长尚不足以撑起经济成长动能.[ID:nST0533319]
美国公债价格上周五连续第二个交易日下跌,收益率升至三周来最高,对欧洲央行将推出新刺激措施的预期引发风险交易,并减少市场对公债的需求.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1688
5 101/6 A01106=TWO 0.8900
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。