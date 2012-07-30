〔台湾债市〕10年券殖利率连二日明显上弹,受台股及美债殖利率弹升带动

交易员表示,五年和10年期公债正历经一波清洗浮额的过程.但各期券空单量一直偏少,且利率仍在低档,因此预期殖利率弹升的过程中料波动度剧增.

交易员并表示,本周二台湾将公布第二季经济成长率、以及美联储及欧洲央行的利率决定各将在周三及周四公布,都是市场颇为关注的变数.

"你可以说是多杀多.这波弹幅已经弹回去央行调降隔拆利率当时的水位了,"一银行业交易员称.她并认为,近两周央行引导短率向下所带动的殖利率跌幅已如数回吐,目前除非台湾央行降息,否则殖利率大跌不易,反倒有上行的风险.

他们预期,中期10年券101/5期公债殖利率料在月线1.17%至季线的1.25%附近盘整.但也有交易商认为,由于大环境仍然有利台债,因此季线将会是有力的支撑.

台湾央行第二季将重贴现率维持在1.875%的水位,已是连续四季不变.目前市场对第三季央行的利率预估还是维持不变.根据路透7月间对24家金融机构的调查,全数金融机构认为央行第三季仍将维持利率不变.TWINT1

台湾股市周一收高0.48%,受观光类指数.THOI涨势引领.观光类指数升1.94%,因冀望有更多大陆游客赴台.

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收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO +2.83 1.1688 1.1555-1.1709 294.5

20 101/7 A01107=TWO +0.75 1.5825 1.5825-1.5825 0.5

针对周二将公布的台湾第二季经济成长率,交易员提到,部分市场人士对第二季经济成长率可能陷于衰退的消息,已部分反应,上周各期公债殖利率也跌至低位.不过,近日殖利率明显反弹之下,短期整理浮额的情况恐怕难免.

交易员也认为,在大环境不佳之下,仍有利台债环境,殖利率向上有望吸引买盘进驻.

路透综合16家金融机构的预测中值显示,台湾第二季的经济成长率为0.5%,较首季的0.39%相去不远,主因出口表现仍然疲软,民间消费成长尚不足以撑起经济成长动能.[ID:nST0533319]

美国公债价格上周五连续第二个交易日下跌,收益率升至三周来最高,对欧洲央行将推出新刺激措施的预期引发风险交易,并减少市场对公债的需求.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1688

5 101/6 A01106=TWO 0.8900

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)