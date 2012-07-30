〔台湾货币市场〕月底资金分配不均却无碍短率持稳,明有退税入帐

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 月底各家资金分配不均
* 拆款及短票利率持稳
* 明日综合所得税退税入帐
记者 李盈蒨
路透台北7月30日电--台湾银行间短期利率周一持稳,由于月底资金需求高峰,各家金融机构资金分配不均,缺钱者调度稍有难度,但尚不至于找不到钱;至于本周,预期在短钱充裕及央行适度调控之下,短率有望持稳于区间.
资金调度人士表示,受限于部份外商银行拆出不能跨月的规定,调度气氛不若上周轻松,惟场上资金供应充足,银行间累计超额准备积数也早已转为正数,隔夜及一周拆款利率持稳未变;明日将有综合所得税退税拨入投资人帐户,因交易商多已提前准备料影响不大.
"整体市场还是多钱,之前缺钱的行库已经开始进钱,明天缺钱的会更少,"一位外商银行交易人士称.
市场人士指出,不少银行表示,最近申报的央行存单多可续作,但央行发行存单仍以短天期为主,同时央行多委托大型银行在午后增加代收隔夜资金力道,以免资金过于浮滥;不过,时序正值月底,加之欧债危机难解,台湾经济情势不佳,央行应会力促市场流动性无虞.
他们认为,不妨先观察明日主计总处公布第二季国内生产总值(GDP)概估值公布后,央行冲销市场资金的力道.
本地时间16:00银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日报0.393%;区间则落在0.295-0.60%,同于上日.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.660%,上日在0.388-0.65%.
**短票利率持平**
短票方面,票券商表示,月底资金缺口较大,但短票供应有限而持续抢手,成交利率多按先前条件进行;展望本周,料待明日月底过后,资金偏紧状况有望逐步改善,不过短票利率因已位于偏低水位,因此不致有太大变动.
银行间30天内短票主要成交利率落在0.81-0.82%,特定大型公股银行则成交在0.84-0.85%,均与上日相同.
央行今日存单到期金额3,166亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共8,948亿台币,接下来依序为周二48亿、周三3,507.5亿、周四936.5亿及周五1,290亿.
拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五当日超额准备为199亿台币;至周日累计超额准备为1,542亿台币,加计前期1%的超额准备为2,143亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率持于区间,月底例行性资金需求隐然浮现,银行亦为调整积数而抽回资金,令各家机构资金分配不均.
资金调度人士指出,盘初虽有部份投信赎回资金,随后又见到不少余钱流入市场,资金调度不若上周紧俏.不过,明日为月底最后一个交易日,预料可能还会有另一波资金赎回,交易商可能需花点时间找钱,惟对利率影响应有限.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,大致同于上日.
交易商统计,周四、五分别有台积电(2330.TW)中钢(2002.TW)公司债交割,金额为189亿与200亿台币.(完)
--审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。