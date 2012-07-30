〔台湾货币市场〕月底资金分配不均却无碍短率持稳,明有退税入帐

* 月底各家资金分配不均

* 拆款及短票利率持稳

* 明日综合所得税退税入帐

记者 李盈蒨

路透台北7月30日电--台湾银行间短期利率周一持稳,由于月底资金需求高峰,各家金融机构资金分配不均,缺钱者调度稍有难度,但尚不至于找不到钱;至于本周,预期在短钱充裕及央行适度调控之下,短率有望持稳于区间.

资金调度人士表示,受限于部份外商银行拆出不能跨月的规定,调度气氛不若上周轻松,惟场上资金供应充足,银行间累计超额准备积数也早已转为正数,隔夜及一周拆款利率持稳未变;明日将有综合所得税退税拨入投资人帐户,因交易商多已提前准备料影响不大.

"整体市场还是多钱,之前缺钱的行库已经开始进钱,明天缺钱的会更少,"一位外商银行交易人士称.

市场人士指出,不少银行表示,最近申报的央行存单多可续作,但央行发行存单仍以短天期为主,同时央行多委托大型银行在午后增加代收隔夜资金力道,以免资金过于浮滥;不过,时序正值月底,加之欧债危机难解,台湾经济情势不佳,央行应会力促市场流动性无虞.

他们认为,不妨先观察明日主计总处公布第二季国内生产总值(GDP)概估值公布后,央行冲销市场资金的力道.

本地时间16:00银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日报0.393%;区间则落在0.295-0.60%,同于上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.660%,上日在0.388-0.65%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商表示,月底资金缺口较大,但短票供应有限而持续抢手,成交利率多按先前条件进行;展望本周,料待明日月底过后,资金偏紧状况有望逐步改善,不过短票利率因已位于偏低水位,因此不致有太大变动.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.81-0.82%,特定大型公股银行则成交在0.84-0.85%,均与上日相同.

央行今日存单到期金额3,166亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共8,948亿台币,接下来依序为周二48亿、周三3,507.5亿、周四936.5亿及周五1,290亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五当日超额准备为199亿台币;至周日累计超额准备为1,542亿台币,加计前期1%的超额准备为2,143亿台币.

**公债RP利率持平**

公债10天期附买回(RP)利率持于区间,月底例行性资金需求隐然浮现,银行亦为调整积数而抽回资金,令各家机构资金分配不均.

资金调度人士指出,盘初虽有部份投信赎回资金,随后又见到不少余钱流入市场,资金调度不若上周紧俏.不过,明日为月底最后一个交易日,预料可能还会有另一波资金赎回,交易商可能需花点时间找钱,惟对利率影响应有限.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,大致同于上日.

交易商统计,周四、五分别有台积电(2330.TW)中钢(2002.TW)公司债交割,金额为189亿与200亿台币.(完)