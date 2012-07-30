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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 16:14 BJT

《汇市简讯》美元/日圆:一目均衡云层8月中将变薄至79.45-79.55

0726GMT * 一目均衡云层在8月中将变薄至79.45-79.55 * 我们寻求在78.05水准做多 * 77.65/78.00(6月1日高位/周四低位)支撑市场 * 不过一目均衡转换线及基准线的表现偏向负面,对作多需审慎以对 * 查看技术图表,请点选(link.reuters.com/gaw69s). (完) --编译 戴素萍;审校 丁琦 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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