〔台湾央行〕将在本周五标售364天期存单,金额1,000亿台币

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北7月30日电---台湾央行周一表示,将于周五(8月3日)标售1,000亿台币的364天期存单,下周一(8月6日)交割.
央行指出,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.
央行前次标售364天期存单的利率是0.8700%,加权平均投标倍数是3.19倍.[ID:nST0472638]
中央银行在第二季的理监事会议上一如预期地决议暂停升息,重贴现率连续四度维持在1.875%不变.
目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。