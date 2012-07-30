〔台湾汇市〕台币量缩微幅收升,欧洲央行利率会议前夕转趋观望

路透台北7月30日电---反应国际股市上周五劲扬,台币兑美元TWD=TP周一连续第三个交易日收升,惟因欧洲央行利率会议前夕,市场气氛转趋观望,欧元在亚洲盘中出现获利了结,加上央行尾盘温和调节,压抑台币终场仅小升2分作收.

汇银人士指出,今日银行间风险偏好略胜一筹推升台币走扬,但外资见小量买汇,且出口商到这个价位抛汇的意愿降低,均缩减台币升幅.不过买卖力道均不大,交易员料接下来台币将回归盘整格局.

交易员预估,明天台币主要交投区间将在30.00-30.100元.

"行情上周就走完了,还会期望再走下去吗?"一大型本地银行交易人士说.

他表示,欧洲央行利率会议前夕,欧元因涨多而出现获利了结卖压,因此压抑非美货币升值态势,包括台币在内;市场静待欧洲央行利率会议指引方向,虽期待欧洲央行提出新量化宽松措施,但越接近利率会议,观望气氛就略浓厚.

台湾股市.TWII周一收盘上涨0.48%至7,158.88点;外资及陆资在台股今日买超37.95亿台币,为连续第二日买超,上交易日外资买超69.70亿元.[ID:nST0534147]

在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期换汇点折价幅度变化不大.

至于企业发放股利议题,本周有两家大型个股登场,包括台化(1326.TW)及联电(2303.TW)皆将于周四发放股利.欲浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0471456].

亚洲股市周一延续涨势,受助于美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行或将祭出新刺激举措的预期,但欧元下跌,因市场谨慎情绪牢牢限制住上档.[ID:nSB1694494]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.080 30.100 29.960-30.100 30.100 5.45 7.62

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.051 30.063 30.020-30.062 30.030 3.03 3.78

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.015/-0.005

美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.170/-0.140

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