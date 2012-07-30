〔台湾汇市〕台币量缩微幅收升,欧洲央行利率会议前夕转趋观望

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月30日电---反应国际股市上周五劲扬,台币兑美元TWD=TP周一连续第三个交易日收升,惟因欧洲央行利率会议前夕,市场气氛转趋观望,欧元在亚洲盘中出现获利了结,加上央行尾盘温和调节,压抑台币终场仅小升2分作收.
汇银人士指出,今日银行间风险偏好略胜一筹推升台币走扬,但外资见小量买汇,且出口商到这个价位抛汇的意愿降低,均缩减台币升幅.不过买卖力道均不大,交易员料接下来台币将回归盘整格局.
交易员预估,明天台币主要交投区间将在30.00-30.100元.
"行情上周就走完了,还会期望再走下去吗?"一大型本地银行交易人士说.
他表示,欧洲央行利率会议前夕,欧元因涨多而出现获利了结卖压,因此压抑非美货币升值态势,包括台币在内;市场静待欧洲央行利率会议指引方向,虽期待欧洲央行提出新量化宽松措施,但越接近利率会议,观望气氛就略浓厚.
台湾股市.TWII周一收盘上涨0.48%至7,158.88点;外资及陆资在台股今日买超37.95亿台币,为连续第二日买超,上交易日外资买超69.70亿元.[ID:nST0534147]
在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期换汇点折价幅度变化不大.
至于企业发放股利议题,本周有两家大型个股登场,包括台化(1326.TW)及联电(2303.TW)皆将于周四发放股利.欲浏览台湾大型企业现金股利发放日程请点选[ID:nST0471456].
亚洲股市周一延续涨势,受助于美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行或将祭出新刺激举措的预期,但欧元下跌,因市场谨慎情绪牢牢限制住上档.[ID:nSB1694494]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.080 30.100 29.960-30.100 30.100 5.45 7.62
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.051 30.063 30.020-30.062 30.030 3.03 3.78
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.015/-0.005
美元/台币六个月期 -0.165/-0.145 -0.170/-0.140
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--记者 詹静宜; 审校 林妙容/杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。