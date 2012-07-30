《汇市简讯》人民币走弱有可能造成中国经济不稳定

0825GMT 中国人民币交易价目前被限制在中间价上下1%的幅度内浮动.自3月以来,人民币一反长久以来的模式,持续低于中间价,且走势更加震荡. 中国官方曾经努力阻升人民币,如今则试着维持人民币汇价坚稳.理由之一是有可能造成国内市场的不稳定,例如使石油进口变得更加昂贵. 浏览人民币走势相关图表,请点选(r.reuters.com/zyj69s). (完) --编译 戴素萍;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=