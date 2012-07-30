更正:〔欧股业绩〕汇丰控股上半年基础税前获利106亿美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(更正:因英文原文有误,第四个要点改为"将需采行切实措施以解决问题",非"需采行切实措施以解决LIBOR问题")
路透7月30日电---汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)周一公布:
* 上半年基础税前获利106亿美元
* 上半年税前获利127亿美元
* 全球银行和市场业务获利为50亿美元,较上年同期成长5%
* 将需采行切实措施以解决问题,特别是在美国
* 预期欧元区经济今年将萎缩,美国方面预期今明两年成长幅度低于水平
* 仍有信心中国经济将'软着陆',预期全年成长率将达到8%或以上
* 在美国因EURIBOR及LIBOR面临民事诉讼 (完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。