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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 17:21 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超40.5亿台币

路透台北7月30日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 49.50 18.50 +31.00

票券业 11.50 2.00 +9.50

证券业 16.50 57.00 -40.50 (完)

--记者 林妙容; 审校 黄凯

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