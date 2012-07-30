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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 18:12 BJT

〔欧洲股市〕早盘延续涨势,此前意大利标债收益率下滑

路透巴黎7月30日电---欧洲股市周一早盘延续涨势,此前意大利公债标售的得标收益率(殖利率)下滑,受助于市场对欧洲央行(ECB)祭出危机对抗新举措的憧憬.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及三个月高点,欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E亦触及三个月高位.另外,西班牙IBEX指数.IBEX与意大利FTSE MIB指数.FTMIB涨幅均超2%.

意大利周一标售10年期政府公债,收益率降至6%下方.[ID:nST0534155](完)

--编译 隋芬;审校 白云

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