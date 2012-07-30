〔欧洲股市〕早盘延续涨势,此前意大利标债收益率下滑

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透巴黎7月30日电---欧洲股市周一早盘延续涨势,此前意大利公债标售的得标收益率(殖利率)下滑,受助于市场对欧洲央行(ECB)祭出危机对抗新举措的憧憬.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3触及三个月高点,欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E亦触及三个月高位.另外,西班牙IBEX指数.IBEX与意大利FTSE MIB指数.FTMIB涨幅均超2%.
意大利周一标售10年期政府公债,收益率降至6%下方.[ID:nST0534155](完)
--编译 隋芬;审校 白云
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。