〔表格〕英国7月CBI零售销售差值大幅降至正11,低于市场预估

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透伦敦7月30日电---英国工业联盟(CBI)周一公布,7月零售销售差值为正11,市场预估为正15.
英国6月零售销售差值为正42.
已公布的零售销售活动
2012-----------------------------2011
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
已公布的年度零售销售量
+11 +42 +21 -6 0 -2 -22
年度销售量三个月移动均值
+25 +19 +5 -3 -8 -5 -11
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。