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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 18:12 BJT

〔表格〕英国7月CBI零售销售差值大幅降至正11,低于市场预估

路透伦敦7月30日电---英国工业联盟(CBI)周一公布,7月零售销售差值为正11,市场预估为正15.

英国6月零售销售差值为正42.

已公布的零售销售活动

2012-----------------------------2011

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

已公布的年度零售销售量

+11 +42 +21 -6 0 -2 -22

年度销售量三个月移动均值

+25 +19 +5 -3 -8 -5 -11

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