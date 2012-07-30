《独家新闻》数家银行配合EURIBOR利率操纵调查,期望降低罚款--消息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔7月30日电---据两位消息人士周一透露,因涉嫌操纵Euribor利率而遭调查的数家银行已与德意志银行一起,向欧盟反垄断监管机构提供相关信息,目的是一旦被发现有罪,当局能因此降低罚款.
欧盟执委会目前正对多项银行间基准利率是否遭到操纵展开调查,这些利率中包括欧元银行间拆放款利率(Euribor)、伦敦银行间拆放款利率(Libor))与东京银行间拆放款利率(Tibor).
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。