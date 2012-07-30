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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 18:23 BJT

《独家新闻》数家银行配合EURIBOR利率操纵调查,期望降低罚款--消息

路透布鲁塞尔7月30日电---据两位消息人士周一透露,因涉嫌操纵Euribor利率而遭调查的数家银行已与德意志银行一起,向欧盟反垄断监管机构提供相关信息,目的是一旦被发现有罪,当局能因此降低罚款.

欧盟执委会目前正对多项银行间基准利率是否遭到操纵展开调查,这些利率中包括欧元银行间拆放款利率(Euribor)、伦敦银行间拆放款利率(Libor))与东京银行间拆放款利率(Tibor).

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