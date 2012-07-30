《台湾报摘》--经济日报7月31日

* 头版头条:

--房地产交易实价登录制度明日上路,乡林(5531.TW)董事长赖正镒宣布,自明天起全面实施不二价,改变房市杀价乱象.以乡林建案"皇居"为例,推出不二价后,每坪售价最高40万台币,与同区域其他建案开价50万相比,形同打八折.

* 其他:

--为拼有感提振经济,行政院长陈冲昨日再度邀集财经首长研商"药方",8月登场的全国工商领袖财经系列座谈会,原定三场变五场,加码观光及金融两大主题.

--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭冲刺夏普10代线面板厂.鸿海内部祭出60寸液晶电视员工购买方案,搭配中华电信(2412.TW)MOD专案价低于4万台币,仅市价四折不到,为超大尺寸液晶电视市场投下震撼弹,未来不排除对外开放.

--中央银行近日发函给全体本地银行,要求按月回报国际金融业务分行(OBU)的跨境贸易人民币结算额,以掌握国内人民币需求量,作为未来扩大人民币业务范围时的谈判筹码.央行此举被视为两岸签署货币清算协议前兆.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.