《台湾报摘》--经济日报7月31日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--房地产交易实价登录制度明日上路,乡林(5531.TW)董事长赖正镒宣布,自明天起全面实施不二价,改变房市杀价乱象.以乡林建案"皇居"为例,推出不二价后,每坪售价最高40万台币,与同区域其他建案开价50万相比,形同打八折.
* 其他:
--为拼有感提振经济,行政院长陈冲昨日再度邀集财经首长研商"药方",8月登场的全国工商领袖财经系列座谈会,原定三场变五场,加码观光及金融两大主题.
--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭冲刺夏普10代线面板厂.鸿海内部祭出60寸液晶电视员工购买方案,搭配中华电信(2412.TW)MOD专案价低于4万台币,仅市价四折不到,为超大尺寸液晶电视市场投下震撼弹,未来不排除对外开放.
--中央银行近日发函给全体本地银行,要求按月回报国际金融业务分行(OBU)的跨境贸易人民币结算额,以掌握国内人民币需求量,作为未来扩大人民币业务范围时的谈判筹码.央行此举被视为两岸签署货币清算协议前兆.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。