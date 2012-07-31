《台湾重要政经日程》--7月31日-12月31日

==================今日重要政经消息======================
7/31(二)
-- 8:30 主计处公布第二季国内生产总值(GDP)概估值.
-- 9:30 台电及中油公司经营改善小组第六次会议.
--10:30 中央大学7月消费者信心调查记者会.
--14:00 信义房屋(9940.TW)记者会.
==================近期重要政经消息======================
8/3(五)
--宏达电(HTC)(2498.TW)投资人说明会.
8/6(一)
--08:30 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月年增率为1.77%.
--16:10 央行公布7月底外汇存底,上月外汇存底为3,912.35亿美元.
8/7(二)
--12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
--16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年减3.2%,进口则是年减8.4%.
8/13(一)
--央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.
8/20(一)
--16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%.
--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.
8/21(二)
--12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.
8/22(三)
-- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%.
8/23(四)
--16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%.
8/24(五)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%.
9/5(三)
--央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.
9/19(三)
--12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进