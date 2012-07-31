《全球主要国家债券发行预告》--7月31日-8月7日

路透7月31日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/31 0130 日本 两年期公债
7/31 1530 美国 四周期国库券
7/31 加拿大 83亿加元 2012年11月8日到期的98天期国库券
7/31 加拿大 31亿加元 2013年1月31日到期的182天期国库券
7/31 加拿大 31亿加元 2013年8月1日到期的364天期国库券
7/31 0600 德国 30亿欧元 票息1.125%,2015年6月1日到期的欧洲金融稳定机构(EFSF)债券
8/1 加拿大 33亿加元 两年期公债
8/1 0600 德国 40亿欧元 票息0.50%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券
8/2 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/2 0130 日本 10年期政府公债
8/2 西班牙 20-30亿欧元 票息4.25%,2016年10月31日到期的债券
8/2 西班牙 票息4.75%,2014年7月31日到期的债券
8/2 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的债券
8/3 英国 国库券
8/6 1530 美国 13周和26周期国库券
8/7 0120 日本 六个月期贴现国库券
8/7 0130 日本 40年期公债
8/7 1530 美国 四周期国库券
8/7 1700 美国 三年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍