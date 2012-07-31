修正:〔台湾数据〕第二季GDP近三年首见负成长,降息预期升高财政政策将积极

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* 第二季经济负成长0.16%,近三年首见

* 台湾官方七度下修全年经济成长率至2.08%

* 经济复苏动能不足,回升乏力

路透台北7月31日电---台湾第二季经济在近三年以来首见负成长0.16%,官方七度下修今年经济成长率至仅有2.08%.官员称很难判定景气谷底已经出现,分析师则认为,央行降息机会升高,财政政策支持将更趋积极.

台湾主计总处梅家瑗专门委员表示,去年第三季以来,景气持续在谷底徘徊,经济复苏的动力不足,成长乏力.

她并指出,下半年的预估虽然较上半年的表现为佳,但这与去年下半年经济成长缓和、基期较低也有关系,因此很难说在低档整理的时间还要多久.

"国内外投资和消费表现不好,尤其国内投资虽较第一季成长,但与政府此前乐观估值相距较大,是主要拖累GDP数据的主要因素,显示厂商对投资仍相当困惑."台新投顾经济学家王凯民说.

主计总处高志祥科长表示,今年全年出口下修了81亿美元,是下修今年全年经济成长率的主因.尤其是台湾去年出口重要的成长动力,手机大厂--宏达电(2498.TW)在智能手机产业中,受到美国苹果、韩国大厂三星的夹杀,因此今年上半年出货比去年同期少了二成.

此外,他亦表示,过去出口重要的产品如面板、电子零组件销售到大陆的表现也不佳,主要受到当地新兴产业起,产品被替代受到影响.

"中国大陆经济成长走缓,并且转型由重出口转内需,对台湾出口缺乏品牌的情况不利,"高志祥说.

汇丰香港经济学家DONNA KWOK则指出,财政政策仍是支撑成长较有效的方式,我们预期央行9月仍将维持重贴现率于1.875%不变,不过减息的机会明显增加.

主计总处也公布第二季民间消费也仅成长0.87%,较预期的1.67%下降许多,并估今年全年出口将仅成长0.07%,全年进口则转为年减0.54%,原预估值分别为成长2.69%及3.18%.

亚洲国家中,韩国第二季GDP年增率2.4%,季调后较上季环比增0.4%.[ID:nSB1688246]

尽管台湾官方七度下修经济成长率至2.08%,但日前台湾最高学术研究机构--中央研究院经济所先前预估,今年全年经济成长率将不保"2%",预估仅有1.94%.

国际货币基金组织(IMF)7月16日时修正了全球经济展望,下修了全球经济产出0.1个百分点至3.5%;其中美国、中国各下修0.1及0.2个百分点.[ID:nSB1669788]

美国甫公布第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.5%,为2011年第三季以来最慢.主因消费者支出增幅创一年最低,这增加了美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多措施提振经济复苏的压力.[ID:nSB1693620]

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