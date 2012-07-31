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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 09:41 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元处于纪录低点,技术分析困难

1110GMT

* 欧元/澳元汇价处于纪录低点,难以进行技术分析

* 通道和移动均线提供部分协助

* 趋势偏向下档,挑选底部有些冒险

* 技术图形请见(link.reuters.com/puv69s)(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

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