《新兴市场重要经济事件预告》--7月31日-8月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)
7月31日(二)
孟买--印度央行公布2012-13年度货币政策季度中期回顾(0530).
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.
8月1日(三)
暂无重要事件预告.
8月2日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后宣布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).
布拉格--捷克央行举行货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策召开理事会会议.
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
8月3日(五)
曼谷--泰国央行公布季度通胀报告(0730).
海德拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥在IDRBT银行技术卓越奖典礼上发表主旨演讲(0515).
莫斯科--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席与俄罗斯央行的监管合作谅解备忘录签约仪式.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
8月4日(六)
海德拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥在第六届国际专业风险管理师协会(PRMIA)创会纪念日发表主旨演讲(0430)
8月6日(一)
暂无重要经济事件.
8月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币理事会非议息会议.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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