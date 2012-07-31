〔路透调查〕英国央行料暂时按兵不动,观察新宽松措施的效益

* 英国央行周四举行政策会议

* 料将维持买债规模在500亿英镑,维持利率在0.5%

* 调查预期2012年稍后会有更多支撑疲弱经济的措施

记者 Sven Egenter 编译 王冠中

路透伦敦7月30日电---尽管英国意外深陷衰退,但英国央行在周四的会议上预计不会提高买债计画规模,而政策委员料将先评估近期其他举措的效益.

但英国经济在第二季下滑0.7%,降幅大于所有分析师的预估,再加上零售和消费数据低迷,凸显出货币支持的需要,而分析师预估新的举措将在今年稍后推出.

英国仍为2008/2009年金融危机的后续影响所苦,许多英国人的处境更显艰困,而英国央行独力担起支撑经济的重任,因政府承诺削减钜额预算赤字,无法伸展手脚.

上周路透调查中,所有受访分析师均预期英国央行在周四1100GMT公布的决议将显示,资产购买计画维持在500亿英镑(786亿美元)不变,而指标利率则维持在纪录低点0.5%不变.

"资产购买计画为期四个月....基本上,除非有任何意外,否则在11月公布通胀报告前,英国央行大概都会维持目前的状态,"苏格兰皇家银行的经济分析师Ross Walker说.

由于欧元区债务危机是拖累英国经济的主要因素,因此若欧洲央行一如预期在周四决定恢复买进西班牙和意大利债券,英国可能也会同获提振.

由于英国央行预计不会调整政策,因此英国国内的关注焦点会很快转向总裁金恩在8月8日公布的成长和通胀预估.

**进一步举措**

多数分析师预期,英国央行今年稍后将有进一步的宽松措施,部分分析师甚至预期会进一步调降利率,因央行7月会议记录显示,政策委员恢复讨论相关措施.

德意志银行经济分析师George Buckley认为,英国央行也有可能认为需要提早采取行动,尤其是若本周公布的7月采购经理人指数(PMI)显示已然低迷的景气大幅恶化.

英国央行周一公布的6月抵押贷款和货币供给数据疲弱,凸显出惨淡的经济状况.

"显然这些数据尚未受到7月量化宽松决定的影响,但我认为这也支持了英国央行继续向经济挹注流动性,"Lloyds分析师Adam Chester说.

英国央行和政府已一同进行注资行动,以低于市场的利率向银行业提供最高800亿英镑的资金,以期提振企业和家庭的信贷活动.

英国央行也启动了一项计画,提供廉价的六个月期资金,接受广泛的担保品,并敦促金融监管机构允许银行降低流动性准备.政府也推出了提振基础建设支出的计画.

在7月会议中,九人政策委员会中有两人反对将资产买进计画扩大500亿英镑至3,750亿英镑.布罗德班特和戴尔希望先见到其他新措施发挥效益.(完)