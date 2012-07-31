〔欧洲政经〕欧洲央行总裁德拉吉因利益冲突指控遭欧盟调查

路透布鲁塞尔7月30日电---欧盟内部监督部门的女发言人周一表示,在接获利益冲突控诉后,该部门已对欧洲央行(ECB)总裁德拉吉展开调查.

追踪欧盟相关游说活动的企业欧洲观测所(Corporate Europe Observatory, CEO)6月时指控德拉吉的独立性,因为他是公共和私人部门金融业领导者国际论坛--Group of Thirty (G30)的成员.

"我们接获指控,并发函给欧洲央行."欧盟专员 Nikiforos Diamandouros的女发言人Gundi Gadesmann称."现在我们正等待答覆."她表示欧洲央行需在10月底前回覆.

CEO称,德拉吉与G30的关系违反欧洲央行的道德规范.

"德拉吉据称与该团体维持密切关连,并参与其闭门会议."

"(G30)具备大型国际私人银行游说机构的一切特征,考虑到欧洲央行的独立性,央行总裁不应该是其一员."

G30的主席为前欧洲央行总裁特里谢,该组织成员包括了颇具影响力的监管者、金融业高管和学术界人士.其成员还包括前美国联邦储备理事会主席沃克尔、加拿大央行总裁卡尼及英国央行总裁金恩.(完)