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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 10:18 BJT

《汇市简讯》日圆兑澳元、新西兰元及加元仍疲弱

0144GMT * 日圆兑澳元、新西兰元和加元仍相对疲弱 * 夏季利差交易需求再现,日本散户买进 * 澳元/日圆在技术面看来最佳 * 澳元/日圆停止单在82.40-50上方,一些人认为会升向84.50 * 新西兰元/日圆在100和200日移动均线之间盘整 * 加元/日圆在一目均衡基准线和200日移动均线之间交投,仍在一目均衡云区中.(完) --编译 戴素萍;审校 徐文焰 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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