《汇市简讯》日圆兑澳元、新西兰元及加元仍疲弱

0144GMT
* 日圆兑澳元、新西兰元和加元仍相对疲弱
* 夏季利差交易需求再现,日本散户买进
* 澳元/日圆在技术面看来最佳
* 澳元/日圆停止单在82.40-50上方,一些人认为会升向84.50
* 新西兰元/日圆在100和200日移动均线之间盘整
* 加元/日圆在一目均衡基准线和200日移动均线之间交投,仍在一目均衡云区中.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
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