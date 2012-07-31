〔台湾央行〕共发行775.5亿台币存单,发行余额增加727.5亿

重温稿-美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透台北7月31日电---台湾央行周二公布,今日共发行775.5亿台币存单,相较存单到期金额48亿,存单发行余额增加727.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 701.5
91天期 0.93 59.0
182天期 1.05 15.0
央行上日共发行3,085.3亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,214.2亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为25亿台币;累计超额准备为1,296亿台币,加计前期1%的超额准备为1,897亿台币. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报导称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。