《汇市简讯》美元指数在82.20/30形成强力支撑

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* 在周五区间的高端呈现内包日格局,亚洲时段有温和卖压
* 亚洲股市今天在月底多数走高
* 波林格区间收缩,暗示走势盘整
* 6月/7月升势的61.8%回档位82.30及波林格区间低缘82.18提供支撑
* 83.00附近的卖压构成初步阻力
* 技术图表:(link.reuters.com/guz69s).(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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