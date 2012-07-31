《热点透视》汇丰控股财报遭欧美市场诉讼案件扯后腿

欧洲经济：央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升，但称升息还言之过早
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 蔡美珍
路透伦敦7月30日电---汇丰控股(HSBA.L)没办法甩开它在发达经济体的麻烦.一年多以前,汇控新任行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)提出计画,要把重点放在新兴市场的业绩成长,但最新财报显示,汇控拨备了20亿美元,处理在英国的不当销售案件及在美国的洗钱案件.这些挫折只会更加强化汇控的战略方向改变.
汇控的体质足以承受这个打击:受助于资产剥离带来的一些收益,上半年税前获利127亿美元.扣掉税项及股利之后,剩余部分仍足以让汇控的核心第一类资本比例提高1个百分点以上,达到11.3%.
这份财报也为汇控的新战略提供广泛支持理由.香港及其他亚洲市场为汇控贡献三分之二的税前获利.多数成长是来自商业银行业务及投资银行部门,汇控的投行部门一反同业趋势,上半年收入大致与去年同期相当.
但汇控无法轻易摆脱在欧美市场的问题.为了在英国不当销售产品的案件,汇控认列了13亿美元支出,金额超出同业对手巴克莱(BARC.L).此外,汇控为美国洗钱案件拨备7亿美元,这个数字只是对美国司法部可能开罚金额的猜测.然后,汇控也有面临伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案件相关诉讼的风险,这部分汇控甚至还没开始估算.
这些难堪问题应该会更有利于欧智华推动战略,降低汇控在美国及部分欧洲市场的耕耘.这或许也会为他提供一臂之力,让传统上统合各国分支运作的汇控,转向集中化决策.不过,这种集中化作法似乎与英国官方政策方向冲突,英国当局希望银行业者建立防火墙隔离业务,目的是让国内银行业务拥有更多自主权,在发生危机时更容易切割.汇控为人称道的谨慎踏实,代表投资人仍然会暂时投下信任票.但如果有更多监管丑闻传出,这种看法可能会随之改变.(完)
--译文审校 隋芬
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报导称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升