〔台湾债市〕10年券殖利率开低收高,利多钝化引发弃券

路透台北7月31日电---台湾10年期公债101/5殖利率周二开低收高.一早疲弱的GDP(国内生产总值)数据短暂令公债殖利率下跌因应,但随即引发获利了结卖压,在本周欧美央行政策会议结果出炉前,多数交易商选择出场观望.

交易员表示,10年券殖利率经前波创历史低位的激情演出后,国际及台湾经济环境持续不佳的老问题难再激发市场的避险需求,殖利率不进则退,交易商以释出持券部位回应,宁可暂时静观其变.

"接下来可预想的利多不多,交易商现在等待筹码换手."一证券业交易员称.

10年热券自纪录低点1.1275%反弹数天以来,已累计扬升4.55基点.交易员认为场中气氛转为中性偏空,料带动明日101/5殖利率再往上测试1.18%,交易区间估1.165-1.185%.

此外,台股今日表现强劲,也支撑场中此前可能过度追券的看法.台湾股市.TWII周二逆转收高,大涨1.56%收在三周高点,加入其他亚洲股市上涨的行列,因预期欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)在本周的会议中可能祭出进一步刺激措施.

台湾第二季经济在近三年以来首见负成长0.16%,官方七度下修今年经济成长率至仅有2.08%.官员称很难判定景气谷底已经出现,分析师则认为,央行降息机会升高,财政政策支持将更趋积极.[ID:nST0534399]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/5 A01105=TWO +0.42 1.1730 1.1580-1.1770 311.0

5 101/6 A01106=TWO +1.15 0.9015 0.8915-0.9050 26.5

弃券效应在五年期公债101/6更为明显,该券殖利率今日亦收高1.15基点,20年期新券101/7在发行前交易同受殖利率曲线走高影响,收于该券交易来高位.

101/7将于下周二(7日)标售,新债标售前也助长场中的观望气氛.

不过交易员认为殖利率是否止稳尚言之过早,特别明日起时序回到月初,交易商有较大空间布局大部位,应当心盘中突如其来的波动.

美国公债价格周一上涨,本周稍后全球三大央行将举行会议,交易商关注决策者是否会采取行动刺激经济增长.指标10年期公债US10YT=RR价格涨13/32,收益率报1.50%,低于上周五的1.55%.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1730

5 101/6 A01106=TWO 0.9015

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)