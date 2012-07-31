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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 14:14 BJT

〔日股业绩〕东芝第一季集团净损121.1亿日圆,营业利润114.7亿日圆

路透7月31日电---日本东芝(6502.T)周二公布:

* 第一季集团净损121.1亿日圆

* 东芝第一季集团营业利润114.7亿日圆.(完)

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