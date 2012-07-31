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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 14:40 BJT

〔日股业绩〕Panasonic第一季集团净利128.1亿日圆,上年同期亏损

路透7月31日电---日本Panasonic(6752.T)周二公布:

* 第一季集团净利为128.1亿日圆,上年同期亏损303.5亿

* 第一季集团税前获利378.3亿日圆,上年同期亏损174.3亿

* 预计2012/13财年集团净利500.0亿日圆

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