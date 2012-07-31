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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 14:10 BJT

〔日股业绩〕日本电气第一季净亏178.6亿日圆,较上年同期亏损缩窄

路透7月31日电---日本电气(NEC)(6701.T)周二公布:

* 第一季集团营业亏损78.8亿日圆,上年同期为亏损194.4亿

* 第一季集团净损178.6亿日圆,上年同期为亏损297.0亿日圆

* 预计2012/13年度集团净利200.0亿日圆

* 预计2012/13年度集团营业利润1,000.0亿日圆.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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