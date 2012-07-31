〔欧洲个股〕瑞银称虽面临挑战但有信心能吸引净新资金

欧洲经济：央行执委劳滕施莱格乐见通胀上升，但称升息还言之过早
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透苏黎士7月31日电---瑞士银行瑞银UBSN.VX周二表示,欧债危机和欧洲银行体系的问题将在第三季打压客户活动,但仍有信心可以争取净新资金.
"若这些重要议题未能有所进展,加上每年第三季市场活动水平往往降低,公司将不大可能在普遍市况下进一步获得改善,进而对营收成长、净息差及净新资金带来负面影响,"瑞银在公布第二季财报的声明稿中表示.
"尽管有这些挑战,我们仍有信心我们的资产收集业务整体而言将持续吸引净新资金.(完)
--编译 戴素萍;审校 艾茂林
路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报导称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升