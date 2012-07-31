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市场报道 | 2012年 7月 31日 星期二 13:39 BJT

〔欧洲个股〕瑞银称虽面临挑战但有信心能吸引净新资金

路透苏黎士7月31日电---瑞士银行瑞银UBSN.VX周二表示,欧债危机和欧洲银行体系的问题将在第三季打压客户活动,但仍有信心可以争取净新资金.

"若这些重要议题未能有所进展,加上每年第三季市场活动水平往往降低,公司将不大可能在普遍市况下进一步获得改善,进而对营收成长、净息差及净新资金带来负面影响,"瑞银在公布第二季财报的声明稿中表示.

"尽管有这些挑战,我们仍有信心我们的资产收集业务整体而言将持续吸引净新资金.(完)

--编译 戴素萍;审校 艾茂林

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