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亚洲 | 2012年 7月 31日 星期二 13:44 BJT

《汇市简讯》美元/韩元挫跌,因跌破1,133支撑位

0524GMT * 美元/韩元跌破前次支撑位1,133,为跌势敞开大门 * 美元/韩元跌至1,130.6,因美元多头按下退场按钮 * 在技术图表上的初步支撑位是1,125 * 股市走强推升韩元,韩股最新报价上涨2.5%.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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