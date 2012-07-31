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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 14:10 BJT

〔表格〕德国6月实质零售销售意外较前月下滑0.1%,较上年同期增2.9%

路透柏林7月31日电---德国联邦统计局周二公布,德国6月实质零售销售初值为较前月下滑0.1%,较上年同期增加2.9%.

以下为数据细节(%):

零售销售 12年6月 12年5月 11年6月

月变动率(实质) -0.1 -0.3 +2.9

年变动率(实质) +2.9 -1.1 -2.3

月变动率(名义) +0.3 +0.1 +2.9

年变动率(名义) +5.4 +0.9 -0.7

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.

路透调查预估中值显示,德国6月实质零售销售初值为较前月成长0.5%,较上年同期增长0.4%.(完)

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--编译 吴云凌;审校 高琦

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