《综述》台湾景气如得"慢性病"复苏无力,小规模财政扩张或可一试

* 台湾第二季经济负成长0.16%,近三年首见

* 政府可考虑小规模财政政策

* 货币政策有其限制,缓不济急

* 过去一年景气谷底盘旋,复苏无力

记者 高洁如

路透台北7月31日电---台湾第二季再现全球金融风暴后的首次经济衰退,而此次景气复苏乏力就像得了"慢性病".经济学家认为,货币政策有其限制且效果缓不济急,并非刺激景气的特效药,因此政府未来可能推出小规模、微调的财政政策来因应.

眼下欧洲多国政府正撙节支出,持续为财政困窘所苦,大规模且积极的财政扩张并不符合世界潮流.且台湾举债上限濒临突破,政府大规模举债的空间不大.

分析师认为,小规模的财政政策调整如辅导产业政策,协助出口商调整自身结构与方向、退税来奖励投资,或以其优势吸引外资--如日本资金来台投资等政策,既不必大幅举债扩张支出,也可以达到刺激景气复苏的目的.

"台湾是跟着国际景气缓步下来的,并不是台湾自己的不足.大家都在往下探,大家也都稳健因应,很少国家大幅扩张财政政策,"台湾政府重要智库--中华经济研究院院长吴中书说.

他认为,台湾政府在全球景气低迷的时刻更应保持稳健作法,在扶助产业上可以加强观光产业、增加外资来台投资的诱因、解除政府对土地的限制、增加民间投资、或者以退税增加民间投资的优惠等等.

此外,吴中书认为,此时在两岸经济架构协议(ECFA)的后续谈判进度也是相当重要的.

东华大学财金系系主任林金龙也认同.他说,"刺激的政策是不是有长期的效果,还有很多争辩,财政政策在这个节骨眼是不是合适?至少财政政策大幅扩张恐怕非常有疑虑."

目前台湾政府尚无大举扩张财政支出的迹象,但已因应欧债危机的扩大,将公共建设的部分计划及早推出,以及考虑宽列政府的支出.

先前行政院长陈冲在行政院会上,指示工程会协助加速重大公共建设执行,扩大内需,并以民间财务主导公共建设(PFI)等方式,推动公共建设.而政府未来也将检讨松绑引入外资、陆资来台投资公共建设,以及创新公共建设财务策略,筹措公共建设资金.

不过,行政院政务委员管中闵先前也曾经表示,如果欧债情势续恶化,政府也有采取扩张性财务政策的准备.

今年6月为止,台湾政府中央债务未偿余额至实际举借数4兆(万亿)8,935亿台币,占前三年名目GNP平均数比重为35.74%,仍在法定债限40%范围内.不过目前外债的余额为零.

台湾官方稍早公布第二季经济负成长0.16%,是近三年以来首见.前次衰退出现在2009年第三季,当时受到全球金融风暴冲击致使经济成长率为负1.41%.[ID:nST0533941]

欲浏览台湾GDP及外销订单相关图表,请点选(here)

**货币政策缓不济急**

第二季经济落入衰退,甚至比首季表现还差,各方对景气何时落底不表乐观.

台湾主计总处梅家瑗专门委员就表示,去年第三季以来,景气持续在谷底徘徊,经济复苏的动力不足,成长乏力.此外,下半年的预估虽然较上半年的表现为佳,但这与去年下半年经济成长缓和、基期较低也有关系,因此很难说在低档整理的时间还要多久.

台湾最高学术研究机构--中央研究院经济研究所周雨田研究员就说,"这次的景气低迷就像慢性病一样,不会马上死.但上次(雷曼风暴)时出现的是急性症状,所以各方下了猛药."

星展银行经济分析师马铁英也说,台湾的出口一直没有明显起色,过去一年是持平的,没有明显的增长.全球主要经济体--欧洲、美国和中国总共占台湾出口的六至七成,所以台湾对主要经济体经济放缓很敏感.

"但其实国内政策可以做的也不多,货币政策方面因为目前利率上也是超低的水位,"马铁英说.她并表示,如同新加坡香港以及日本类似,台湾的隔夜拆款利率都接近零水位,降息并无法大幅刺激需求.

她预估台湾央行第三季仍将维持利率不变在1.875%不变.

路透7月间对24家金融机构所做的调查中显示全数受访者皆预期第三季将维持利率不变.TWINT1

汇丰香港经济学家郭浩庄也认为,今日公布令人失望的GDP数据将增加台湾央行减息的压力,但由于通膨率仍持续上扬,且货币市况仍然适中,因此预期央行9月仍将维持重贴现率于1.875%不变,不过减息的机会明显增加.

**全年能保"2"?**

台湾官方今日七度下调全年GDP则由3.03%下修至2.08%,但CPI年增率则由1.84%上修至1.90%.至于今年全年出口值估为3,085亿美元,较上年仅微增0.07%.进口则是2,799亿美元,年减0.54%.

主计总处高志祥科长表示,今年全年出口下修了81亿美元,是下修今年全年经济成长率的主因.尤其是台湾去年出口重要的成长动力,手机大厂--宏达电(2498.TW)在智能手机产业中,受到美国苹果、韩国大厂三星的夹杀,今年上半年出货比去年同期少了两成.

此外,他亦表示,过去出口重要的产品如面板、电子零组件销售到大陆的表现也不佳,主要受到当地新兴产业起,产品被替代受到影响.

"中国大陆经济成长走缓,并且转型由重出口转内需,对台湾出口缺乏品牌的情况不利,"高志祥说.

民间消费方面的表现也不如预期.

梅家瑗表示,尽管民间消费中的零售业、餐饮业等各项指标表现还不错,但第二季整体上市柜股票成交值受到课征证所税的政策纷扰,使成交值下降很多,且境内外基金手续费都比去年减少,也使得民间消费的表现不如预期.

"即便下半年全球经济好转,台湾经济增长就算可以回到的4%的平均增长水平,但全年经济成长也难保'2',我们估计只有1-1.5%."星展银行的马铁英说.

中央研究院经济所先前预估,今年全年经济成长率将不保"2%",预估仅有1.94%.

亚洲国家中,韩国第二季GDP年增率2.4%,季调后较上季环比增0.4%.[ID:nSB1688246]

国际货币基金组织(IMF)7月16日时修正了全球经济展望,下修了全球经济产出0.1个百分点至3.5%;其中美国、中国各下修0.1及0.2个百分点.[ID:nSB1669788]

台湾经济相关新闻请点选[TW-ECI-MCE]