〔台湾数据〕7月制造业PMI为47.5,创七个月以来新低--汇丰

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透台北8月1日电---以下为汇丰台湾7月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2012年7月 2012年6月
47.5 49.2
主要调查结果:
* 7月台湾制造业景气度连续两月减弱,新订单与产出皆见放缓.调查样本显示,美国、欧洲和中国大陆需求减弱,内需亦较6月放缓.新订单总量与新出口订单量因此皆创下去年12月以来最大收缩率.
* 7月资料显示,台湾制造业的聘雇规模收缩,幅度虽然轻微,但已居37个月以来之首.
* 由于产出放缓,台湾制造业的成品库存相应下降,降幅虽算平稳,但已是去年11月以来最大.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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