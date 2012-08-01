〔台湾数据〕7月制造业PMI为47.5,创七个月以来新低--汇丰

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北8月1日电---以下为汇丰台湾7月制造业采购经理人指数(PMI)数据:
2012年7月 2012年6月
47.5 49.2
主要调查结果:
* 7月台湾制造业景气度连续两月减弱,新订单与产出皆见放缓.调查样本显示,美国、欧洲和中国大陆需求减弱,内需亦较6月放缓.新订单总量与新出口订单量因此皆创下去年12月以来最大收缩率.
* 7月资料显示,台湾制造业的聘雇规模收缩,幅度虽然轻微,但已居37个月以来之首.
* 由于产出放缓,台湾制造业的成品库存相应下降,降幅虽算平稳,但已是去年11月以来最大.
附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)
浏览台湾经济其他新闻,请点选[MCE-TW-CMN]
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。