〔台湾数据〕7月制造业PMI为47.5,创七个月以来新低--汇丰

路透台北8月1日电---以下为汇丰台湾7月制造业采购经理人指数(PMI)数据:

2012年7月 2012年6月

47.5 49.2

主要调查结果:

* 7月台湾制造业景气度连续两月减弱,新订单与产出皆见放缓.调查样本显示,美国、欧洲和中国大陆需求减弱,内需亦较6月放缓.新订单总量与新出口订单量因此皆创下去年12月以来最大收缩率.

* 7月资料显示,台湾制造业的聘雇规模收缩,幅度虽然轻微,但已居37个月以来之首.

* 由于产出放缓,台湾制造业的成品库存相应下降,降幅虽算平稳,但已是去年11月以来最大.

附注:PMI乃综合指标,旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0,表示营运状况有改善;若低于50.0,则表示恶化.(完)

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