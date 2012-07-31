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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 14:10 BJT

〔表格〕德国6月经季节调整ILO就业人口月增2.4万人,5月为增加3.4万

路透柏林7月31日电---德国联邦统计局周二公布,德国6月按国际劳工组织(ILO)标准计算的就业人口经季节调整后较前月增加24,000人,5月为增加34,000人.

2012年6月 2012年5月 2011年6月

经季节调整就业人口(百万) 41.600 41.576 41.114

较前月变动(人) +24,000 +34,000 +47,000

未经季节调整就业人口(百万) 41.579 41.552 41.087

(完)

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--编译 艾茂林;审校 王洋

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