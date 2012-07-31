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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 16:14 BJT

〔表格〕德国7月经季节调整的失业人口增加7,000人,升幅小于预期

路透柏林7月31日电---德国联邦劳工局周二公布:

* 德国7月经季节调整的失业人口增加7,000人至288.8万人,路透调查预估为增加10,000人

* 德国7月经季节调整的失业率为6.8%,6月为6.8%

* 德国7月未经调整的失业人口增至290万人,6月为280万

* 德国就业市场7月整体仍呈正向,尽管动能转弱迹象浮现

以下为详细数据:

德国失业人口

12年7月 12年6月 11年7月

变化(人,经季节调整) +7,000 +7,000 -15,000

数量(百万人,经季节调整) 2.888 2.881 2.953

失业率(经季节调整%) 6.8 6.8 7.0

变化(人,未经季节调整) +66.866 -46.174 +45.907

数量(百万人,未经季节调整) 2.875 2.855 2.939

失业率(未经季节调整%) 6.8 6.6 7.0

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--编译 许娜;审校 蔡美珍

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