〔表格〕德国7月经季节调整的失业人口增加7,000人,升幅小于预期

重温稿-美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透柏林7月31日电---德国联邦劳工局周二公布:
* 德国7月经季节调整的失业人口增加7,000人至288.8万人,路透调查预估为增加10,000人
* 德国7月经季节调整的失业率为6.8%,6月为6.8%
* 德国7月未经调整的失业人口增至290万人,6月为280万
* 德国就业市场7月整体仍呈正向,尽管动能转弱迹象浮现
以下为详细数据:
德国失业人口
12年7月 12年6月 11年7月
变化(人,经季节调整) +7,000 +7,000 -15,000
数量(百万人,经季节调整) 2.888 2.881 2.953
失业率(经季节调整%) 6.8 6.8 7.0
变化(人,未经季节调整) +66.866 -46.174 +45.907
数量(百万人,未经季节调整) 2.875 2.855 2.939
失业率(未经季节调整%) 6.8 6.6 7.0
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--编译 许娜;审校 蔡美珍
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。