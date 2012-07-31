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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 17:17 BJT

〔欧元区数据〕7月HICP初值较上年同期升幅仍保持在2.4%

路透布鲁塞尔7月31日电---欧元区7月通胀率连续第三个月持稳,在失业人口仍在攀升的背景下,这未能令消费者稍舒一口气.

欧盟统计局周二表示,欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期升2.4%,自5月来HICP同比升幅便一直处在这个水平.

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